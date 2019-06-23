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В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских

23 июня, 03:46

Главные участники нападения уже установлены

Фото: Facebook

В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских, сообщает пресс-служба Нацполиции.

26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.

"В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились – начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", – говорится в сообщении.

Мужчины избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. Правоохранители получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, в результате чего правоохранитель получил ожоги.

Также в центре Киева неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.


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Тег ограбление, нападение, избиение, полицейский, Запорожская область

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