В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских
Главные участники нападения уже установлены
В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских, сообщает пресс-служба Нацполиции.
26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.
"В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились – начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", – говорится в сообщении.
Мужчины избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. Правоохранители получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.
Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.
Как ранее сообщали новости "Сегодня", в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, в результате чего правоохранитель получил ожоги.
Также в центре Киева неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Буковине учительница ударила пятиклассника, дело расследуют копы
Таким способом педагог и мать одного из учеников заступалась за сына