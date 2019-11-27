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В Запорожской области жители Вознесенки вышли на акцию против разбитой дороги

27 ноября, 18:16

По словам митингующих, множество фур разбивают дорогу

В Запорожской области жители города Вознесенка вышли на митинг и перекрыли дорогу областного значения – таким образом они выражали свое отношение к разрушению дорог тяжело нагруженными фурами, полными строительных материалов.

Большинство участников акции оказались автомобилистами, которые вынуждены ездить по разбитым дорогам. Также местные жители сняли на видео бесконечную колонну грузовиков, остановленную из-за протеста.

Напомним, ранее в Днепре нетерпеливый водитель "Лады" пытался прорваться сквозь цепь людей, перекрывших дорогу в знак протеста против повышения тарифов на отопление. Водитель зацепил пенсионера и несколько метров протянул его на капоте своего автомобиля.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных зданий на улице Амосова, в Соломенском районе, и срубить старые деревья на склонах.

А ранее на проспекте Науки митинговали жители ЖК "Панорамный городок" и "Демиевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию. Тогда они точно так же перекрывали дорогу.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Источник: Сегодня

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