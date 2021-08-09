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В затопленной Кирилловке провели соревнования по нырянию авто в лужу – видео

9 августа 2021 10:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Кирилловке после непогоды не было электроснабжения, за это время отдыхающие нашли для себя веселое развлечение

Судьи показывали карточки с оценками водителям. Коллаж "Сегодня"

Судьи показывали карточки с оценками водителям. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области, которую затопило после мощного ливня, люди устроили соревнования по нырянию авто в яму с водой на дороге. Такое развлечение придумали, пока в населенном пункте не было света.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

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"Пока в Кирилловке нет электричества, отдыхающие решили устроить соревнования по нырянию авто", - написали под видео.

Как организовали соревнования?

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На записи видно, что иномарки проезжали через затопленный участок, а на краю дороги сидели судьи. После исполнения "трюка" они на табличках показывали свои оценки.

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Три дома курортной Кирилловки накрыла вода / Фото: коллаж "Сегодня"

Однако кто стал победителем такого турнира – неизвестно.

Что непогода творит в Украине

В последнее время непогода все чаще накрывает Украину. Из-за мощных ливней и ветра населенные пункты остаются без света, вода затапливает дома и дороги.

Так, по состоянию на утро 9 августа жители 49 населенных пунктов на Закарпатье и в Сумской области остаются без электричества. Сейчас там работают бригады облэнерго.

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