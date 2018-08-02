В зоопарке под Запорожьем поселились милые еноты-"хулиганы"

Сегодня, 04:16

Эти очаровашки способны покорить всех с первого взгляда, но с ними нужно быть очень внимательными

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В зоопарке HomeZoo, расположенном в городе Васильевка Запорожской области, на днях увеличилось количество жителей. Семейство зоопарка пополнилось енотами-полоскунами. Об этом сообщили сотрудники зоопарка на странице заведения в социальной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Животных поселили в отдельный вольер. Семейство енотов дружелюбно, и эти очаровашки способны покорить всех с первого взгляда, но с ними нужно быть очень внимательными. Также сотрудники зоопарка поделились фотоколлажем с неугомонными пушистиками.

djgx3g-w4aatlkc

"Внимание! Будьте осторожны! В нашем центре поселилась банда енотов! Эти звери никого не жалеют: притупляют бдительность своим милым видом, отбирают еду, полоскают мобильные телефоны в воде! Не попадайтесь этим разбойникам на пути, равнодушными вас они не оставят", – шутливо пишут на странице зоопарке в соцсети.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в зоопарке под Запорожьем родились четыре берберийских львенкаЭто малыши местной пары хищников, которые привели в зоопарке уже не одно потомство. Как рассказали в зоопарке, крошки адаптируются к новым условиям жизни: шипят, рычат и пьют молочко.
животные, зоопарк, Запорожская область, еноты

Вы сейчас просматриваете новость "В зоопарке под Запорожьем поселились милые еноты-"хулиганы"". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Китае отметили день рождения тройни панд

31 Июля, 02:21

Зверям испекли именинный торт, также угощали свежими листьями бамбука

Одесса

Скриншот

Из частного зоопарка под Одессой после стаи мартышек сбежал олень: опубликовано видео

29 Июля, 01:03

Из одесского зверинца продолжают массово сбегать животные
Загрузка...

Запорожье

Фото: iz.com.ua

В Запорожье умерла известная мартышка из детского ботсада

23 Июля, 05:01

Чипу было 18 лет

Запорожье

Фото: rayonka.com

В Запорожской области дети "открыли бизнес" ради бездомных котов

20 Июля, 03:50

Юные предприниматели продают сливы, вишни, шелковицу и мяту
Загрузка...