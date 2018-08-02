В зоопарке под Запорожьем поселились милые еноты-"хулиганы"

Эти очаровашки способны покорить всех с первого взгляда, но с ними нужно быть очень внимательными

В зоопарке HomeZoo, расположенном в городе Васильевка Запорожской области, на днях увеличилось количество жителей. Семейство зоопарка пополнилось енотами-полоскунами. Об этом сообщили сотрудники зоопарка на странице заведения в социальной сети.

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Животных поселили в отдельный вольер. Семейство енотов дружелюбно, и эти очаровашки способны покорить всех с первого взгляда, но с ними нужно быть очень внимательными. Также сотрудники зоопарка поделились фотоколлажем с неугомонными пушистиками.

"Внимание! Будьте осторожны! В нашем центре поселилась банда енотов! Эти звери никого не жалеют: притупляют бдительность своим милым видом, отбирают еду, полоскают мобильные телефоны в воде! Не попадайтесь этим разбойникам на пути, равнодушными вас они не оставят", – шутливо пишут на странице зоопарке в соцсети.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в зоопарке под Запорожьем родились четыре берберийских львенка. Это малыши местной пары хищников, которые привели в зоопарке уже не одно потомство. Как рассказали в зоопарке, крошки адаптируются к новым условиям жизни: шипят, рычат и пьют молочко.