"Ваш ребенок не дышит": в Запорожье в подпольном детсаде умерла годовалая девочка

В Запорожье, где ранее девочку убило деревянной скульптурой в парке, разгорелся новый скандал – в подпольном детском саду умерла годовалая девочка. За ребенком недоглядела частная сиделка, сообщает "Суспільне".

Маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали в 8:50 29 мая. Это, по словам супругов, они делали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

"Жена приехала домой взять вещи, документы, где было 9:45 и здесь позвонили и сказали – ваш ребенок не дышит. Мы минут за 10 приехали туда, крестный приехал, скорой долго не было. И то, что она говорит, что скорую вызвала… Она пыталась найти оправдание. На вопрос: где скорая? – она ​​уже начала при нас звонить в скорую, хотя мы уже вызвали скорую", - вспоминает отец девочки Эдуард Крюк.

Кроме их дочери, по словам родителей, в квартире находились еще 5-6 детей.

"Не укладывается в голове только одно, почему ребенок был раздет, это, во-первых. Во-вторых, она пыталась какие-то следы замыть. Ребенка тошнило, когда я зашел, она пыталась что-то вытереть на кухне, пятна. Наш ребенок был абсолютно здоров, у нее никогда никакой тошноты не было. Как она утверждает, что ребенок в истерике захлебнулась, такого никогда не было. Как и все дети, она могла поплакать, потом успокаивалась. Дали заключение, что ребенок захлебнулся рвотой, это не укладывается в голове, откуда она взялась. Я считаю, что она могла что-то схватить, выпить", – рассказал Эдуард.

Фото: suspilne.media

Отметим, что подпольный детсад "работал" в квартире многоэтажки. В полиции уже начали расследование смерти ребенка.

Фото: suspilne.media

"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 ст. 115 УК. В настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Кроме этого, в рамках открытого уголовного производства проводится проверка законной деятельности, по факту взятия гражданкой под надзор чужого ребенка", – рассказала и.о заместителя начальника отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

Напомним, ранее маленький ребенок умер в крымском детском саду. Причиной смерти четырехлетней девочки стала пневмония.

Кроме того, недавно скандал из-за смерти ребенка разгорелся в России. Там трехлетняя девочка замерзла насмерть после прогулки в детсаду.

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