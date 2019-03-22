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Весенний призыв в Запорожской области: стало известно, сколько юношей будут проходить службу

Сегодня, 15:12

Службу в ВСУ будут проходить треть призывников

Весенний призыв в Запорожской области: стало известно, сколько юношей будут проходить службу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg Запорожье Службу в ВСУ будут проходить треть призывников

Этой весной на срочную службу призовут почти восемь сотен жителей Запорожской области, треть из них будут проходить службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом шла речь на совещании по вопросу весеннего призыва 2019 года в Запорожской областной государственной администрации.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара области Владислав Хобот озвучил план по призыву на срочную службу. В частности, должны призвать 794 жителя Запорожской области. Из них 348 человек будут служить в ВСУ, 215 – в Нацгвардии, 201 – в Госпогранслужбе и 30 – в Государственной специальной службе транспорта.

С учетом резерва в 164 человека, ожидается, что львиная доля призывников будет из Запорожья (323 человека), а также из Мелитополя и Мелитопольского района (85 человек), Бердянска и Бердянского района (60 человек) и Васильевского района (52 человека). В остальных районах области будет призвано от десяти до трех десятков человек.

Под призыв попадут юноши, родившиеся в 1992 – 2001 годах. Для призывников с законченным высшим образованием (магистр) строк службы будет составлять 12 месяцев, для всех остальных – 18 месяцев.

Напомним, ранее в Украине одновременно пересеклись и сборы резервистов в связи с военным положением и осенний призыв на срочную службу. Осенний призыв 2018 года проходил с 1 октября до 31 декабря. По планам, на срочную службу должны были отправить почти 18 тысяч призывников в возрасте от 20 до 27 лет со всей Украины.

Так, в Вооруженные силы планировалось набрать 9010 человек, еще 6500 – в Нацгвардию, в Пограничную службу - 1550 юношей, еще 900 человек – в Спецслужбу транспорта.

Между тем, в Запорожье после атаки россиян на украинские корабли выстроились очереди в военкоматах, добровольцы выразили желание отправиться на защиту страны и оставляли военкомам свои данные на случай мобилизации.

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Тег призыв, ВСУ, Запорожская область, призывник

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