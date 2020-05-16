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Вежливый "Запорожец" попал в курьезное ДТП (видео)

16 мая, 06:04

Руслан Ровик

Шофер освобождал дорогу для пешеходов и врезался в "коллегу"

В Запорожской области на одном из перекрестков Мелитополя произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие – с вежливым водителем "Запорожца".

Как сообщили на местном Instagram-канале, инцидент произошел, когда несколько автомобилей остановились на светофоре в ожидании зеленого сигнала.

В это время белый ЗАЗ попытался сдать назад, чтобы пассажирам было удобнее обходить его автомобиль – после нескольких попыток он врезался в иномарку, стоявшую рядом.

Видео: Instagram

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Водитель поврежденной машины вышел из салона, однако шофер "Запорожца" не стал выходить наружу – было похоже, что мужчины просто договорились между собой.

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Напомним, ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП Запорожье Мелитополь Запорожец запорожская область

Источник: Сегодня

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