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Власти Бердянска не могут решить проблему с нудистами

27 мая, 15:59

Любители загорать голышом смущают обитателей детского санатория

Фото: turist.delfi.ee
Фото: turist.delfi.ee.

В Бердянске Запорожской области в преддверии курортного сезона обострилась проблема соседства нудистского пляжа с детским санаторием.

Как сообщает Бердянск 24, вопрос проблемного сосуществования поднял на совещании городских властей с арендаторами пляжей представитель детского санатория "Бердянский". Он призвал власти оказать содействие в решении проблемы с нудистами.

Нудистский пляж в Бердянске прилегает к территории пляжа санатория, который располагается вблизи курорта "Бердянск". Уже не первый год администрация санатория заявляет о многочисленных жалобах от родителей детей, которые оздоравливаются в детском учреждении. Решить данную проблему не смогли и представители полиции, поскольку законодательные рычаги влияния на нудистов отсутствуют, отмечает издание

Усложняется проблема и тем, что территория, на которой располагаются нудисты, не арендованная, поэтому повлиять на отдыхающих представители городской власти не могут.

Заместитель городского председателя Бердянска Оксана Деева отметила в ответ на жалобы, что рабочая группа обязательно посетит этот пляж. Однако конкретных мер для разрешения конфликта нудистов и администрации детского санатория, по крайней мере пока, в исполкоме не видят.

Единственное, что посоветовали чиновники – оградить забором территорию детского санатория от нудистского пляжа.

Как сообщалось, полуголые туристы вызвали скандал в Польше.

Также мы сообщали, что жители Великобритании массово оголились ради рекорда для Книги Гиннеса.

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Тег пляж, санаторий, Бердянск, нудисты

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