Власти Кирилловки рассказали о туристическом сборе на курортный сезон

Список плательщиков опубликован на сайте местного совета

Иллюстрация.

Власти Кирилловки рассказали о туристическом сборе на курортный сезон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2a2/ab5/5c52a2ab532d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2a2/ab5/5c52a2ab532d1.jpg 2019-03-22T03:09:00+02:00 Запорожье Список плательщиков опубликован на сайте местного совета

Власти курортного поселка Кирилловка составили список налоговых агентов, которые должны будут оплачивать туристический сбор. Об этом сообщается на сайте поселкового совета.

В частности, в этот список вошли предприниматели, которые предоставляют временное место проживания, а также посредники, которые направляют отдыхающих в частные дома, квартиры и коттеджи, а также юридические лица.

На данный момент в этот список входят 254 налоговых агента, однако он будет увеличиваться. Примечательно, что, по состоянию на 1 марта, плательщики перечислили в бюджет Кирилловки за второй квартал текущего года всего 17 тысяч гривен.

Между тем, в поселке планируют создать специальную комиссию, которая будет заниматься выявлением неплательщиков в течение следующего квартала. Всех, кто не уплачивает налоги, будет ждать административная и уголовная ответственность.

Напомним, ранее на другом курорте Азовского моря – в Бердянске, начали готовиться к приему отдыхающих и очистили прибрежную зону от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.

Также мы писали о том, что известный на свою Украину своими целебными грязями и минеральными водами Куяльницкий лиман в Одесской области был официально признан курортом государственного значения.

Напомним, что соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 5 декабря. Таким образом народные депутаты решили сохранить уникальную украинскую здравницу – местные соли, воды и "грязи" лечат едва ли не все болезни, в частности, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, помогают при бесплодии.

Кроме того, сообщалось, что одесские власти хотят привлечь инвесторов к программе по сохранению уникального лимана, поскольку из 35 пунктов региональной программы по защите Куяльника за семь лет выполнили только девять.

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