Власти Кирилловки рассказали о туристическом сборе на курортный сезон
Список плательщиков опубликован на сайте местного совета
Власти курортного поселка Кирилловка составили список налоговых агентов, которые должны будут оплачивать туристический сбор. Об этом сообщается на сайте поселкового совета.
В частности, в этот список вошли предприниматели, которые предоставляют временное место проживания, а также посредники, которые направляют отдыхающих в частные дома, квартиры и коттеджи, а также юридические лица.
На данный момент в этот список входят 254 налоговых агента, однако он будет увеличиваться. Примечательно, что, по состоянию на 1 марта, плательщики перечислили в бюджет Кирилловки за второй квартал текущего года всего 17 тысяч гривен.
Между тем, в поселке планируют создать специальную комиссию, которая будет заниматься выявлением неплательщиков в течение следующего квартала. Всех, кто не уплачивает налоги, будет ждать административная и уголовная ответственность.
Напомним, ранее на другом курорте Азовского моря – в Бердянске, начали готовиться к приему отдыхающих и очистили прибрежную зону от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.
Также мы писали о том, что известный на свою Украину своими целебными грязями и минеральными водами Куяльницкий лиман в Одесской области был официально признан курортом государственного значения.
Напомним, что соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 5 декабря. Таким образом народные депутаты решили сохранить уникальную украинскую здравницу – местные соли, воды и "грязи" лечат едва ли не все болезни, в частности, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, помогают при бесплодии.
Кроме того, сообщалось, что одесские власти хотят привлечь инвесторов к программе по сохранению уникального лимана, поскольку из 35 пунктов региональной программы по защите Куяльника за семь лет выполнили только девять.
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