Волонтеры восстанавливают машины из металлолома для армии (видео)

Волонтеры Запорожской области за четыре года собрали десяток автомобилей

Машины для военных из списанного металлолома. В Васильевке Запорожской области волонтеры собственными руками восстанавливают старые машины и передают в Вооруженные силы. За четыре года уже подарили десяток автомобилей.

Последнюю машину волонтеры восстанавливали два года. После испытаний на днях его передадут военным, на передовую. Но сначала ее нужно объездить. Внедорожник уверенно движется по бездорожью, преодолевает крутые спуски и подъемы. А еще недавно напоминал груду металлолома.

"Не каждый день, конечно, я ездил, но в течение двух лет я собирал запчасти по всей Украине", – рассказывает волонтер Олег Попов: "То колеса у кого-то, то там валялась раздатка. И вот с миру по нитке мы восстанавливаем машину".

Главный автомеханик – Алексей Закревский, бывший дальнобойщик:

"Я знаю, где какие тонкости, где какие зазоры. Я ее вам всю с закрытыми глазами разберу".

Например, микроавтобус УАЗ Алексей восстановил фактически с самого кузова.

"Был голой кузов. Теперь перебранная полностью рулевая трапеция, перебранная ходовая часть. Даже двигателю сделан полный капитальный ремонт".

За три месяца и эту машину восстановят, военные ее уже ждут. Далее будут работать над еще над одной списанной машиной – старой каретой скорой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Донбассе волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем на 800 тысяч гривен. Это медицинское оборудование, мебель, матрасы, одежда для медперсонала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама