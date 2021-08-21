Вонище, печаль: туристы снова утопают в море медуз в Кирилловке

Отдыхающие стараются испорченный отпуск воспринимать с юмором

Медузы снова атакуют отдыхающих / Фото: Сегодня

В известном украинском курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) снова наблюдается нашествие медуз и стоит невыносимый запах. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Мелитополь, публикуя видео туристки.

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"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", — рассказала автор видео.

В ролике можно увидеть, что медуз не становится меньше. Морские жители продолжают атаковать отдыхающих. Туристы сетуют, что не только не могут покупаться из-за неприятного соседства с морскими обитателями, но даже проводить время на пляже затруднительно из-за сильного зловонного запаха.

Не можешь решить проблему – посмейся над ней

Отдыхающие поняли, что отдых получился не таким, как они планировали поэтому ситуацию воспринимают с юмором. Туристы шутят, что "медуз нет почти", имея в виду обратное.

"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", — написал один из них.

Не медузами едиными

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В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз - отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить несколько десятков укусов.

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Местные предприниматели жалуются, что курортный сезон срывается. А местные власти уверяют, что травят комаров. Однако проблема в погодных условиях: мол, дожди смыли отраву.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.

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