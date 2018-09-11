Вооруженные налетчики отобрали и запорожского бизнесмена 8,5 млн гривен

Сегодня, 09:33

Бандиты ворвались в дом предпринимателя, торгующего деталями к сельхозтехнике

Фото: Facebook/Константин Брыль
Фото: Facebook/Константин Брыль

В Запорожской области под Мелитополем произошло крупное ограбление – бандиты ворвались в дом местного бизнесмена и, угрожая оружием, отобрали у него 250 тысяч долларов и 50 тысяч евро, что составляет около 8,5 миллионов гривен.

Как сообщил в своем Facebook глава Запорожской ОГА Константин Брыль, нападение на дом предпринимателя, который торговал запчастями к сельскохозяйственной технике, произошло в ночь на 9 сентября.

Также запорожский губернатор добавил, что "ограбить пытались почти всех крупных сельхозпроизводителей пытались обокрасть (многих – успешно), при этом личности нападавших установить так и не удалось, а дела – до сих пор не раскрыты".

"Я обращаюсь к правоохранителям и СБУ с просьбой как можно скорее расследовать эти инциденты и не допустить, чтобы Запорожский край стал домом для преступников любого уровня! Уже в ближайшее время я проведу совещание с правоохранителями всех уровней в Мелитополе", – резюмировал Брыль.

Ранее мы писали о разбойном нападении на дороге Киев-Чернигов. Вооруженные люди остановили грузовик, а их добычей стали кошельки водителя и пассажиров, а также сейф с деньгами.

А во Франции полиция расследует ограбление семьи россиян в пригороде Парижа. Недалеко от аэропорта Ле-Бурже, куда трое граждан РФ прилетели на частном самолете из Ниццы.

При выезде на автостраду их такси преградили дорогу, и четверо грабителей в капюшонах и масках отняли у туристов три чемодана, сумку и мобильные телефоны. 
ограбление, Мелитополь, запорожская область, Брыль

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Источник:

"Сегодня"

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