Забыли взять на прогулку: в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада (обновлено)

Ужасная трагедия произошла в одному из детских садиков Запорожья – маленький ребенок выпал из окна – что известно о состоянии мальчика

В детском саду Запорожья четырехлетний мальчик выпал с второго этажа. Воспитательница ушла с детьми на прогулку, а его забыла в группе.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бечке, ребенок сейчас без сознания в реанимации с травмой головы, а горожане собирают деньги на лечение.

Выяснилось, что маленький Тимур сумел открыть окно и начал кричать. Однако не удержался и полетел вниз.

"Как ребенок, просто интересно, смог открыть окно сам, если там должны присутствовать запорные замки, чтобы дети не могли открыть", – сказал отец пострадавшего Юрий Чачушев.

Мальчик пролетел почти четыре метра и приземлился на тротуар. Окровавленного и без сознания, его забрала скорая. Несколько часов Тимур был в медикаментозной коме. При обследовании врачи выяснили, что у ребенка черепно-мозговая травма, но кости целы.

Видео: Сегодня

В полиции уголовное производство начали пока только по факту ненадлежащего ухода за ребенком. Виновника еще ищут. Ему может грозить пять лет за решеткой.

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Ранее мы сообщали, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

Также напомним, в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мама готовила еду.