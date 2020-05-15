Возле Запорожской АЭС вспыхнул масштабный пожар: появилось видео

Площадь пожара составила шесть гектаров, из которых большая часть пришлась на лесничество

В Запорожской области, возле Энергодара, где расположена атомная электростанция, вспыхнул пожар в экосистеме, недалеко от местного водозабора.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, прибывшие по вызову спасатели установили, что горят деревья и сухая трава.

Борьбу с огнем серьезно осложняли порывы ветра, которые достигали скорости до 20 метров в секунду.

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К борьбе с пожаром привлекались силы и средства спасателей из Энергодара, Днепрорудного, Каменки-Днепровской и Великобелозерского района – 52 человека и 14 единиц специальной техники.

От лесного хозяйства в ликвидации возгорания участвует личный состав и две единицы техники, от коммунальных служб работала автоцистерна, которая обеспечивала непрерывный подвоз воды для тушения пожара.

Общая площадь пожара составляла шесть гектаров, из которых 4,5 гектаров – территория Ивановского лесничества.

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В 15:30 возгорание было локализовано, а в 16:36 – полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, по факту происшествия началось расследование.

Ранее сообщалось, что под Киевом пожарные спасли очаровательного щенка.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты, спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем вместе с четвероногим путешественником медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения друзья воссоединились.

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