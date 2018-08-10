Возле Запорожской АЭС задержали гражданина РФ с гранатой: опубликованы фото

Сегодня, 04:16

После задержания россиянина в Энергодаре открыто  уголовное произвосдтво

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В городе Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, полицейские задержали гражданина России с боевой гранатой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, задержание было проведено сотрудниками энергодарского отдела полиции 9 августа. У гражданина Российской Федерации 1994 года рождения корпус гранаты Ф-1 и два взрывателя к ней.

Боеприпас был направлен на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. 

Напомним, что накануне в грузовом вагоне поезда на станции "Камыш-Заря" в Бильмакском районе Запорожской области правоохранители обнаружили более тысячи боеприпасов.

Также стоит напомнить об инциденте в Днепре, где мужчина "подшутил" над знакомым, сунув ему в руки гранату и выдернув чеку. Перепуганный днепрянин позвал копов и те помогли ему удержать опасный предмет. 

Позже, когда на место происшествия прибыли взрывотехники, оказалось, что граната была "пустышкой" – из нее заранее извлекли взрывчатое вещество.
граната, россиянин, запорожская область, энергодар

Вы сейчас просматриваете новость "Возле Запорожской АЭС задержали гражданина РФ с гранатой: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Наше місто

ДТП с маршруткой под Запорожьем: погибли шесть человек, 17 получили ранения

Вчера, 17:43

В аварии погибли пятеро детей, которые ехали из курортной Кирилловки

Запорожье

Фото: pixabay.com

В Запорожье за разбой и грабеж задержали россиянина

Вчера, 15:50

Злоумышленник ударил мужчину по голове и украл у него телефон
Загрузка...

Запорожье

Фото: Facebook

Купание в штормовом море: парень погиб на глазах у родителей

Вчера, 10:32

В курортной Кирилловке произошла трагедия

Запорожье

Фото: МедиаЦентр

В Запорожской области грузовик врезался в легковушку: пострадал пятилетний ребенок

8 Августа, 15:09

Водитель ВАЗа выезжал на дорогу с обочины и не заметил грузовика
Загрузка...