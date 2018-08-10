Возле Запорожской АЭС задержали гражданина РФ с гранатой: опубликованы фото
После задержания россиянина в Энергодаре открыто уголовное произвосдтво
В городе Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, полицейские задержали гражданина России с боевой гранатой.
Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, задержание было проведено сотрудниками энергодарского отдела полиции 9 августа. У гражданина Российской Федерации 1994 года рождения корпус гранаты Ф-1 и два взрывателя к ней.
Боеприпас был направлен на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство.
Напомним, что накануне в грузовом вагоне поезда на станции "Камыш-Заря" в Бильмакском районе Запорожской области правоохранители обнаружили более тысячи боеприпасов.
Также стоит напомнить об инциденте в Днепре, где мужчина "подшутил" над знакомым, сунув ему в руки гранату и выдернув чеку. Перепуганный днепрянин позвал копов и те помогли ему удержать опасный предмет.
Позже, когда на место происшествия прибыли взрывотехники, оказалось, что граната была "пустышкой" – из нее заранее извлекли взрывчатое вещество.
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