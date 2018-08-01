Геращенко: Возможный убийца "Сармата" был снайпером в батальоне "Торнадо"

Геращенко признал, что задержанный по подозрению в убийстве служил в спецбатальоне МВД

Один из подозреваемых в убийстве ветерана добровольческого батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Да, это правда. К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места для нормальной работы. Не захотев сделать этого, они пошли работать в криминальные группировки. Это не первый такой случай, и, к сожалению, думаю, не последний. Война обнажает инстинкты людей, поэтому так может быть", – признал он.

Также депутат добавил, что "убийцу ждет жесткая ответственность" – его могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

"Убийство – 115 статья Уголовного кодекса. В данном случае будет применима вторая часть статьи – убийство с отягчающими обстоятельствами, это убийство под заказ, убийство опасным для жизни других людей способом, – поэтому это будет вторая часть. Что касается остальных – это пособники убийства, они идут как соучастники. Есть у каждого свои роли, кто-то был водителем, кто-то поджидал, кто-то окликнул жертву", – рассказал Геращенко.

Кроме того, он поведал и о других задержанных по подозрению в причастности к этому резонансному убийству.

"Остальные люди из задержанных являются сообщниками киллера – молодые ребята, спортсмены. Они живут в Днепре и Днепропетровской области, приехали на убийство. Они пока молчат. Я так понимаю, надеются, что заказчики будут их выручать. Шансов у них нет, – есть прямые показания свидетелей убийства на киллера", – заверил депутат.

Также он подчеркнул, что в настоящий момент основной версией преступления считается заказное убийство, а мера пресечения задержанным будет избрана во второй половине дня 1 августа или 2 августа. Сейчас следователи готовят документы в суд.

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