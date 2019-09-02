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"Врачи очень довольны": Запорожская область получила вторую "реанимацию на колесах" от Фонда Рината Ахметова

2 сентября, 14:45

Новая "скорая" пойдет на одну из самых крупных подстанций в городе Запорожье – Коммунаровскую, на замену старых УАЗов

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "200 "скорых" для Украины" передал специализированный автомобиль скорой помощи Запорожской области. Это вторая машина типа В Peugeot Boxer, которую получили местные медики от Фонда.

Как рассказал директор областного центра экстренной медпомощи Константин Малашенко, первая "скорая" уже обслуживает Розовский и Бердянский районы.

"Когда машина приехала на место, все собрались, посмотрели оборудование. Врачи остались очень довольны. Вторая машина пойдет на одну из самых крупных подстанций в городе Запорожье – Коммунаровскую, на замену старых УАЗов", – рассказал Малашенко.

Вместе с тем, отметил Малашенко, Запорожской области необходимы еще 64 новых автомобиля скорой помощи.

В начале июля Фонд Рината Ахметова начал реализацию масштабного проекта "200 скорых для Украины" по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта учреждениям здравоохранения во всех регионах страны уже передано 57 новых, специально оборудованных автомобилей. Каждый из них – настоящая реанимация на колесах с дефибриллятором, кислородными аппаратами, приборами для измерения глюкозы в крови, электрокардиографом, оксиметром и целым рядом другого необходимого оборудования. Еще 143 автомобиля до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

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скорые фонд Рината Ахметова

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