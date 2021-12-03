Вспышка COVID-19: в Запорожской области школьники снова ушли на карантин

Теперь дети будут учиться на дистанционке. Она продлится 7-10 дней

Школы снова отправляют на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Энергодара.

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Школьники снова на дистанционке

Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.

На карантин закрыли:

1-Б класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

2-А класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

9-В класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021

11-В класс Энергодарской гимназии №5 с 02.12.2021 по 09.12.2021

1-А класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 12.12.2021

1-Б класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 09.12.2021

Школьники снова ушли на карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2992 человека;

летальных исходов – 509;

выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 477 649 человек;

выздоровело – 3 018 620 человек;

летальных исходов – 87 566.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1376;

Винницкая область – 573;

Волынская область – 669;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 751;

Житомирская область – 562;

Закарпатская область – 536;

Запорожская область – 676;

Ивано-Франковская область – 283;

Киевская область – 676;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 154;

Львовская область – 714;

Николаевская область – 437;

Одесская область – 862;

Полтавская область – 685;

Ровенская область – 501;

Сумская область – 476;

Тернопольская область – 329;

Харьковская область – 555;

Херсонская область – 182;

Хмельницкая область – 542;

Черкасская область – 569;

Черновицкая область – 216;

Черниговская область – 382.

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