Вспышка кори в Запорожье: врачи обнаружили новых больных

Сегодня, 14:12

Опасная инфекция снова появилась в пригороде Запорожья

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

В Запорожье медики продолжают фиксировать новые случаи заболевания корью: по состоянию на 2 марта найдено еще шесть случаев заболевания в городе.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Общее количество заболевших с начала вспышки болезни в сентябре 2017 года в Запорожье достигло 185 человек.

Около половины заболевших были госпитализированы в инфекционную больницу, где их лечили до выздоровления.

Также новый случай кори был зарегистрировали в пригороде – в Запорожском районе, который ранее был лидером по количеству заболевших.

Сейчас интенсивнее всего корь распространяется в Васильевском районе области. 

Напомним, ранее мы сообщали, что уровень заболеваемости корью в Украине не падает: в середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.

При этом корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.
Запорожье, корь, болезнь

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"Сегодня"

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