Вспышка кори в Запорожье: врачи обнаружили новых больных
Опасная инфекция снова появилась в пригороде Запорожья
В Запорожье медики продолжают фиксировать новые случаи заболевания корью: по состоянию на 2 марта найдено еще шесть случаев заболевания в городе.
Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Общее количество заболевших с начала вспышки болезни в сентябре 2017 года в Запорожье достигло 185 человек.
Около половины заболевших были госпитализированы в инфекционную больницу, где их лечили до выздоровления.
Также новый случай кори был зарегистрировали в пригороде – в Запорожском районе, который ранее был лидером по количеству заболевших.
Сейчас интенсивнее всего корь распространяется в Васильевском районе области.
Напомним, ранее мы сообщали, что уровень заболеваемости корью в Украине не падает: в середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.
При этом корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.
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