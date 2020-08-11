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"Вторая волна": Азовское море заполонили новые полчища медуз (видео)

11 августа, 17:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Отдыхающие заметили орды морских обитателей, двигавшихся к берегу

На побережье Азовского моря в Запорожской области, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, возле курортного поселка Приморское курортники заметили целые полчища морских обитателей, плывущих к берегу.

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Соответствующее видео было размещено на Telegram-канале "Это Запорожье".

"Привет из Приморска", - с юмором подписали авторы этот ролик.

На видео показаны тысячи медуз, которые видны сквозь толщу воды со всех сторон вокруг лодки. Полчища морских обитателей просматривались на глубину в несколько метров.

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Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

Напомним, ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег. Местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут. По его словам, это связано с засухой.

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отдых Азовское море медузы курорт приморск

Источник: Сегодня

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