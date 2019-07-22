Выборы-2019: как проголосовали в Запорожье и кто лидирует по округах

На данный момент в Запорожской области обработаны уже 50,24% протоколов.

Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

ЦИК опубликовала данные по результатам голосования в Запорожье. На данный момент в области обработаны уже 50,24% протоколов.

По информации ЦИК, партия "Слуга народа" набрала большинство голосов избирателей – 49,14%. Партия "Опозиционная платформа – за жизнь" – 21,21% голосов, "Европейская солидарность" – 5,14%, "Опозиционный блок" – 5,10%.

В Запорожье голосование организовали в четырех округах. В ЦИК назвали данные по голосованию на округах и имена кандидатов, которые набрали там на данный момент большее количество голосов:

Округ 74 – Касай Геннадий Александрович (44,11%). Родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(44,11%). Родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Округ 75 – Соха Роман Васильевич (44,46%). Родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(44,46%). Родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Округ 76 – Шевченко Евгений Владимирович (44,17%). Родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(44,17%). Родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Округ 77 – Штепа Сергей Сергеевич (42,81%). Родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(42,81%). Родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня" : "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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