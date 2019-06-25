Выбросила младенца с балкона – женщину приговорили к 10 годам тюрьмы

Злоумышленница выбросила ребенка из-за громкого плача

Суд принял решение. Фото: Pixabay

В Запорожской области женщину избрали наказание женщине, которая выбросила младенца из балкона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Как сообщает ведомство, происшествие случилось во время застолья в квартире друзей матери ребенка. Пятимесячный ребенок в это время спал в коляске. Когда у взрослых закончился алкоголь, они пошли в магазин за добавкой. В квартире остались 44-летняя хозяйка дома и спящая девочка. Позже ребенок проснулся и начал громко плакать. Пьяной женщине это не понравилось, и она выбросила коляску с ребенком с балкона на третьем этаже. В результате падения девочка получила тяжелые травмы, но, к счастью, выжила.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 "Покушение на преступление" и ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины. Суд признал женщину виновной и присудил ей десять лет лишения свободы.

Напомним, недавно полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в Дарницком районе на улице Вербицкого. Ему уже объявили о подозрении в совершении преступления.

Им оказался брат отчима ребенка. Сам же мальчик проживал отдельно с бабушкой, а убийство произошло на почве обиды. Причины семейного конфликта и орудие убийства пока что не называют. По словам бабушки Захара Черевко, мальчик отпросился у нее на улицу, чтобы взять у кого-то интервью, взял с собой блокнот.

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