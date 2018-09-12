Вымогали тысячи долларов: в Запорожье обезвредили банду

Сегодня, 12:18

Оперативники вели слежку за фигурантами дела на протяжении двух месяцев

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Запорожье полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в вымогательстве: с нескольких женщин требовали по 10 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники были задержаны 11 сентября во время проведения комплекса негласных следственных действий, сразу после передачи части оговоренной суммы.

Также стало известно, что слежка за подозреваемыми велась в течении двух месяцев, в течение которых деятельность фигурантов дела тщательно документировалась.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также наркотические средства.

В настоящее время готовится ходатайство в суд о применении в отношении всех задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 

Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.

Также мы писали о том, как в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
Запорожье, банда, вымогатели

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"Сегодня"

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