Вымогали тысячи долларов: в Запорожье обезвредили банду
Оперативники вели слежку за фигурантами дела на протяжении двух месяцев
В Запорожье полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в вымогательстве: с нескольких женщин требовали по 10 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники были задержаны 11 сентября во время проведения комплекса негласных следственных действий, сразу после передачи части оговоренной суммы.
Также стало известно, что слежка за подозреваемыми велась в течении двух месяцев, в течение которых деятельность фигурантов дела тщательно документировалась.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было изъято большое количество оружия, боеприпасов, а также наркотические средства.
В настоящее время готовится ходатайство в суд о применении в отношении всех задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.
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