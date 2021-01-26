Выполнял "заказы" в запрещенной соцсети: в Запорожье поймали "анонимного террориста"

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который систематически анонимно сообщал о минировании госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и заграницей.

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Об этом сообщили пресс-службе СБУ.

Отмечается, что житель Запорожья создал в запрещенной в Украине соцсети группу, где за деньги принимал "заказы" на такие псевдоминирования. Он присылал на электронную почту СБУ и Нацполиции письма с угрозами установить взрывчатки в школах, университетах, атомных станциях, вокзалах и в людных местах.

Предварительно, "анонимный террорист" успел прислать более 200 сообщений о минировании. Его задержали по месту жительства.

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Во время обысков у фигуранта изъяли компьютер и телефоны с доказательствами преступления. Копы уже начали уголовное производство, мужчине избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Теперь подозреваемому грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.

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Кроме того, в Киеве сообщили о минировании моста Патона.

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