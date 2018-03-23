Взрыв гранаты в центре Запорожья: появились подробности

Сегодня, 13:19

Копы открыли уголовное производство по статье о повреждении имущества

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Запорожье полиция раскрыла подробности инцидента в центре города, когда во дворе одной из многоэтажек взорвалась граната.

По данным пресс-службы Нацполиции, около 21:00 по улице Школьной в Александровском районе города взрывом был поврежден внедорожник Mitsubishi, а также ВАЗ, стоявший рядом.


Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

"С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы", – заявили полицейские. Открыто уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, 19 марта в подъезде многоэтажки в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Как выяснили копы в ходе расследования, инцидент произошел на шестом этаже: во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты. 

Также мы писали о том, как в городе Доброполье на Донбассе в многоквартирном жилом доме произошел взрыв. Спасатели обнаружили, что в квартире осколками посечена мебель и выбит оконный блок. 

"Бойцы ГСЧС открыли дверь квартиры и предоставили доступ внутрь представителями Национальной полиции. При обследовании квартиры было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения без признаков жизни. Было установлено, что мужчина погиб от взрыва гранаты. В квартире осколками посечена мебель и выбит оконный блок", – говорится в сообщении.

Также на Донбассе как минимум пять боевиков получили ранения после детонации боеприпаса в кармане одного из них.
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Источник:

"Сегодня"

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