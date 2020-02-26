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"Я бомжей возить не буду!": в Запорожье водитель маршрутки выгнал дедушку (видео)

26 февраля, 11:06

Пассажир хотел проехать по пенсионному удостоверению

В Запорожье водитель маршрутки выгнал пассажира, когда он хотел проехать по пенсионному удостоверению. Видео опубликовали в YouTube.

Как сообщает Ipnews, в маршрутное такси №9 в Шевченковском районе зашел дедушка. Очевидцы говорят, что выглядел он порядочно. Затем пассажир показал пенсионное удостоверение и водитель решил, что он бездомный.

"Я бомжей возить не буду!" — крикнул маршрутчик и выгнал дедушку.

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Напомним, ранее похожий случай был в Днепре. Водитель маршрутного такси отказал в проезде пассажиру с инвалидностью, который показал удостоверение участника боевых действий. Мужчина был без одной ноги. Пассажиры с яростью отреагировали на это и начали ссориться с водителем, также появилось видео.

Также в Тернополе водитель автобуса "Ровно-Черновцы" выгнал из салона двух детей. Они купили билеты по удостоверению многодетной семьи. Отмечается, что водитель не только выгнал девочек, а и обматерил их. Теперь это расследует местная полиция.

Новости "Сегодня" рассказывали, как в Запорожской области водитель выгнал женщину с ребенком. Его разозлило то, что пассажирка показала удостоверение многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд.

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