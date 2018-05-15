За неделю более 200 запорожцев обратились в больницы с отравлениями

В Запорожской области на протяжении недели к врачам с жалобами на отравления обратились более 200 человек. Показатель заболеваемости составил 12,6 на 100 тысяч населения, сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

Практически все больные отравились продуктами питания (95,8%), причем большая часть – молочной продукцией – 26,4%. Из-за отравления мясной продукцией было отмечено 24,2% отравлений, овощи и фрукты стали причиной отравления в 14,3% случаев, а рыбная продукция – 7,7%.

В 62% случаев отравления были связанны с употреблением продуктов, и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях. Удельный вес продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 18,7%, на узаконенных – 19,2%.

Врачи напоминают, что с целью предотвращения заболеваний острыми кишечными инфекциями, прежде всего, следует соблюдать правила личной гигиены, не употреблять в пищу недоброкачественные продукты, соблюдать сроки хранения продуктов, пользоваться только качественной питьевой водой.

Напомним, ранее в Одессе 17 человек были госпитализированы после употребления шаурмы в торговом павильоне "Вкус Востока" на улице Канатной.

Ранее в результате массового отравления во время свадьбы в одном из ресторанов Львова пострадали 12 человек. Как оказалось, гости на свадьбе ели блюда, которые готовились как в ресторане, так и в домашних условиях, и были принесены на свадьбу (кондитерские изделия). Также посетители ресторана употребляли разнообразные блюда – мясную нарезку, паштет, овощи гриль, салат "Цезарь".

Как сообщалось, в 2014 году в Одесской области за свадебным столом отравились 43 человека.