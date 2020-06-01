Закрыли и изнасиловали: пропавшая девушка рассказала, как попала в рабство под Киевом

В Запорожской области 18-летняя девушка поехала к парню, с которым познакомилась в интернете, а в результате стала жертвой насилия. Пострадавшая пропала еще 22 апреля, недавно ее нашли и сейчас она находится дома. Девушка рассказала, что с ней случилось, пишет Районка.

Как стало известно, Любовь Копейка, жительница Пологовского района, начала переписываться с парнем на сайте знакомств. Мужчина признавался ей в любви и приглашал к себе.

"Он был милый и любезный, признался в любви и приглашал к себе. Сначала я колебалась, но потом согласилась, полагая, что встретила свою судьбу. Учитывая то, что проживал он в Киевской области, а в период карантина добраться до столицы было почти невозможно, парень снял такси в Запорожье а из областного центра забрал меня на своей машине. Я была полна радостными переживаниями, однако когда мы приехали в город Ирпень, я узнала что он проживает с женой и нет на меня совсем никаких планов. Но был в этой парочки некий замысел, о котором я узнала позже", – рассказала она.

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Олег, парень, к котором она приехала, забрал у девушки документы и телефон, угрожая расправой.

"Меня закрыли в комнате, где стояло только кровать и видеокамера. Мой знакомый, угрожая, изнасиловал меня и заставил постричься и покрасить волосы, а на следующий день я уже должна была работать в подземном переходе, продавая открытки и другие канцелярские товары. Олег со своей женой следили за мной, подавали запрещающие знаки, если я слишком долго общалась с покупателями. Однажды мне удалось попросить телефон у прохожей компании юношей. Телефон матери и родного дяди я знала наизусть, поэтому быстренько позвонила и сообщила где я нахожусь", - рассказывает Люба.

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После этого на место прибыла полиция и забрала девушку. В эти выходные родные забрали Любу из столицы. Злоумышленников уже задержали. Заявление о правонарушении было подано и зарегистрировано в Киеве, поэтому расследованием дела будут заниматься столичные полицейские.

Напомним, недавно в Одессе двое злоумышленников заманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более чем 200 тысячах долларов США.

Также ранее в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп.

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