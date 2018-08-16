Запорожцы задолжали за "коммуналку" почти 2 млрд гривен

Жители Запорожской области из-за неспособности оплачивать дорогостоящие энергоносители и коммунальные услуги задолжали почти 2 млрд гривен.

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства облгосадминистрации долг населения на начало июля составляет 1 977 млн грн, что на 35 миллионов меньше по сравнению с началом июня.

Больше всего запорожцы должны за отопление и подогрев воды – 710 млн грн. За холодную воду – 147 млн, за газ – 195 млн.

За содержание домов население задолжало 239 миллионов гривен, что на 16 млн больше чем в предыдущем месяце.

За вывоз мусора долг составляет 32 млн грн.

В целом сумма долгов уменьшилась, но незначительно.

Главам районных государственных администраций и местным властям поручено активнее судиться с должниками и предлагать им заключать договоры реструктуризации.

Напомним, с окончанием отопсезона украинцы начинают лучше платить за "коммуналку", так как неподъемные для многих суммы в платежках уменьшаются за счет расходов на отопление. При этом многие стараются погашать накопившиеся за зиму долги.

В целом 2018 год год не стал исключением. При этом подтянулись отстающие регионы, в которых уровень оплаты вырос на 10-20% и более. Эксперты по ЖКХ говорят, что на повышение оплаты в этом году повлияли еще и новые, более жесткие правила лишения субсидий.



