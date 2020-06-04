Смерть девочки в нелегальном детсаду Запорожья: в полиции рассказали подробности

В Запорожье владелице нелегального детского сада сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали правоохранители.

В полиции также сообщили хронологию трагического случая, который произошел на восьмом этаже жилого дома.

"29 мая около 10:45 в нелегальное заведение была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко, 1969 года рождения, и оставила для ухода", – отметили в полиции.

По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире, не имея разрешительных документов на подобную деятельность. Кроме того, женщина размещала объявления о своих услугах на известной интернет-площадке.

"Изъятая ​​видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к совершению особо тяжкого умышленного преступления. Сегодня следователи ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вручили женщине уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по п.2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия, направленные на полное, всестороннее исследование всех обстоятельств событий продолжаются", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области, начальник следственного управления Олег Григоров.

Напомним, маленькую Олесю родители под присмотр сиделки отдали впервые. О смерти дочери им сообщили спустя час.

Также ранее маленький ребенок умер в крымском детском саду. Причиной смерти четырехлетней девочки стала пневмония.

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