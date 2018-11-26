Запорожье и область зальет дождем, а потом ударят морозы

В Запорожье и области ночью и утром 27 ноября ожидается резкое ухудшение погоды – сильный дождь и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а также туманы с видимостью в 100-500 метров.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, также дождь ожидается и по Азовскому морю, ночью и утром – ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла, днем будет теплее – 5-10 градусов тепла.

На 28 ноября синоптики прогнозируют по всей территории области переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух тепла, а днем – от двух градусов мороза до двух тепла.

Напомним, 14 ноября в Украину пришла настоящая зима. Снег прошел в нескольких городах страны, но больше всего "потрепало" столицу: множество ДТП, весь город встал в пробках, водители на лысой резине пытались" выжить" на дорогах. Читайте больше о том, как Киев пережил первое испытание снегом.

Также мы писали о том, чего стоит ждать от погоды в ближайшие дни, и синоптики утверждают, что погода резко изменится, а снег обещают даже на юге Украины. До конца текущей недели и начала следующей в Украину придет зимняя погода с дождем, переходящим в снегопады.