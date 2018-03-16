Запорожье может остаться без медицинского кислорода. Выпускать его заводу-поставщику запретила Госслужба по лекарственным препаратам. Завод это решение оспаривает в суде.

Кислород – один из главных препаратов в машине скорой помощи. Он необходим во время большинства вызовов к больным.

У пациента – пневмония. Дыхание затруднено, кислородная маска необходима. Почти всегда кислород – залог сохранения жизни, говорит врач.

В реанимации областной инфекционной больницы два пациента, которые самостоятельно дышать не могут. Получают кислород через аппараты искусственной вентиляции легких. В лечебных учреждениях области таких несколько сотен.

Большинство запорожских больниц получают кислород на местном автогенном заводе. Но после проверки Государственной службы по лекарственным препаратам ему предписали производство прекратить. С начала февраля-его остановили, и отменили поставки для "скорой" и в больницы.

Проверка была внеплановой, претензия ревизоров – продукция завода не прошла аттестацию Минздрава. Однако заводской кислород аттестован в Стандартметрологии по распоряжению того же Минздрава, говорят на заводе. И удивляются, что качество самого кислорода никто из госслужбы не проверил.

Кроме запорожцев, запрет на производство кислорода получили еще два предприятия – из Днепра и Харькова.

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Заводчане оспорили решение госслужбы в суде. И возобновили производство. Поставки кислорода больницам под свой контроль взяла Запорожская облгосадминистрация.

В Гослекслужбе на информационный запрос "Сегодня" заявили, что из-за напряжённого трудового процесса не имеют возможности прокомментировать ситуацию на камеру. В письменном ответе говорится, Гослекслужба обратилась в суд, чтобы добиться от Запорожского автогенного завода выполнения своего решения.

Тем временем запорожские больницы уже ищут новых поставщиков кислорода.