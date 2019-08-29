Запорожье остановилось в огромных заторах из-за ремонта дороги

Транспортные заторы возникли после начала ремонта дороги на плотине Днепрогэса

В Запорожье произошел транспортный коллапс: из-за ремонта дороги на дамбе ДнепроГЭСа город замер в масштабных пробках. Так, в разгар дня заторы растянулись почти на два километра, и на переезд с одного берега на другой водители тратят не менее часа.

Ремонт дорожного покрытия начали посреди лета – несколько недель назад перекрыли движение на двух полосах из четырех. С тех пор в часы пик здесь и на еще одном мосту через Днепр возникают огромные заторы. Десятки людей переходят дамбу пешком, а некоторые едут на велосипедах.

"Как получится, если транспорт нормально будет, то с плотины поеду… Ну, бывает, пешком", – рассказала одна из жительниц Запорожья.

"Потому что заторы, с момента пробок пересел на велосипед, а так вместе с ними стоял часами в пробках", – признался другой житель города.

Между тем, запорожцы постоянно опаздывают на работу, а вечерами часами возвращаются домой.

В свою очередь, мэрия попытались найти выход из ситуации и запустила "пассажирскую переправу" – чиновники договорились с администрацией порта и арендовали теплоход. Расходы – тысяча гривен на один рейс – покрывают из городского бюджета.

На Днепре – никаких заторов, а переправа с помощью катера продолжается около 20 минут, и она бесплатна. Первые пассажиры, которых сегодня насчитали около десяти, были в восторге – на теплоходе они уже давненько не плавали.

"В прошлом веке, когда еще по Днепру была нормальная навигация, так что заодно и романтика", – вспомнил житель Запорожья Андрей Абрамов.

"Это просто кайф, не знаю, как дальше там ожидают маршрутки и как успеть на работу, но пробный такой вариант сегодня посмотрим, но это просто классно", – добавила запорожанка Елена Златова.

На теплоходе – 200 мест, он будет ходить дважды в день, утром и вечером. Если пассажиров будет больше, дадут еще одно судно, а рейсы станут более частыми, заверили в мэрии.

"Фактически до конца навигации будут выполняться рейсы с понедельника по пятницу", – заверил Александр Власюк, начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского горсовета.

Нового моста людям предстоит ждать еще полтора месяца – ремонт дороги на гребле будет продолжаться до середины октября.

Стоит напомнить также, что недавно в Запорожье маршрутка, которая пыталась объехать место ДТП на мосту, продавила сквозную дыру в асфальте и зависла на высоте в 30 метров над водой.

Маршрутку из ямы вытащили спасатели, а позже дыру забетонировали рабочие коммунальных служб. При этом железнодорожники, на балансе которых находится этот объект, заверили, что в настоящее время необходимости в проведении капитального ремонта Преображенского моста нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама