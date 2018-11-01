Запорожье закупит вакцину от гриппа

Сегодня, 15:47

Депутаты горсовета выделили на закупку вакцин более 700 тысяч гривен

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета
Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

В Запорожье депутаты решили проблему нехватки вакцины от гриппа – из городского бюджета было дополнительно выделено свыше 740 тысяч гривен на приобретение медицинских препаратов, в частности и прививок.

На сессии городского совета было принято решение направить на эти цели из городской казны 741 тысячу 470 грн. Ожидается, что препараты поступят в поликлиники уже в ближайшее время.

Планируется, что в первую очередь будут вакцинировать работников бюджетной сферы – медицинской, образовательной, культурной и социальной отраслей. По данным медиков, в прошлом году в области прошли вакцинацию около пяти тысяч сотрудников бюджетных предприятий.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что подключение жилых домов к отоплению начнется в начале ноября. По его словам, городская власть проводит консультации относительно цены, по которой концерн "Городские тепловые сети" сможет закупать в ноябре природный газ у "Запорожгаза".

Также градоначальник добавил, что после определения цены предстоит подписать договор между "ГТС" и поставщиком газа, и лишь потом предприятие сможет закупить природный газ и начать в Запорожье отопительный сезон.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, сколько стоит вакцинация от гриппа, как ее правильно сделать и как она работает.
Запорожье, грипп, вакцина

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"Сегодня"

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