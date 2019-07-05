Запорожец, пытавшийся сжечь свою подругу, арестован без права залога

Он уверяет, что хотел лишь напугать возлюбленную

Влюбленная пара до трагедии. Фото: Акцент.

Хортицкий районный суд Запорожья арестовал на два месяца без права залога 28-летнего Виталия Чайковского, который подозревается в покушении на убийство своей девушки Анастасии Ковалевой.

Как сообщает Verge, на суде подозреваемый возражал против содержания под стражей и просил вместо этого направить его в больницу для лечения. Судьям обвиняемый рассказал, что поджигать девушку не хотел — планировал просто напугать.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить отношения этим. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее", — рассказал он.

Судья, однако, удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Как сообщалось, 2 июля в 21:00 в Запорожье на ул. Лахтинская 28-летний мужчина облил бензином, а затем поджег 22-летнюю сожительницу. Девушка получила ожоги 90% тела и в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.4 ч.2 ст. 115 УК Украины и квалифицированного, как покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Десятки жителей Запорожья тем временем сдали кровь для пострадавшей в 5-й городской больнице. Ей по-прежнему требуется помощь доноров. Сдать кровь для Анастасии Ковалевой можно с 8 до 11:30 утра в старом отделении 5-й горбольницы.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег сожительницу, женщина в реанимации. Задержанный объяснил, что разозлился на сожительницу во время ссоры.

Ранее мы писали, что в Днепре мужчина облил жену бензином и поджег. Пострадавшая не стала обращаться в полицию, а вызвала врача.

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