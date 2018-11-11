Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок
Проведение планового среднего ремонта на энергоблоке продлиться до 19 января
Запорожская атомная электростанция 11 ноября в 00:01 отключила от сети шестой энергоблок для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока из шести. Суммарная мощность генераторов составляет 2945 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне на территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения электростанции.
В последние годы Запорожская АЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.
Напомним, что 20 октября после окончания масштабного среднего ремонта подключили к сети четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции.
Также мы сообщали об аварийном отключении энергоблока на Хмельницкой АЭС. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.
Сообщалось также, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.
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