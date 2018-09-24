Запорожская прокуратура пытается вернуть городу здание, арендуемое окружением смотрящего "Анисима"

Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по иску Запорожской местной прокуратуры №2, в котором правоохранители требуют вернуть в государственную собственность недвижимое имущество, расположенное у стадиона "Славутич-Арена".

Как сообщили в местном издании 061, речь идет о двухэтажном здании по улице Трегубенко общей площадью более 800 квадратных метров, которое арендовала фирма "Инмедсервис-Плюс".

Соучредители фирмы, по данным местных журналистов, связаны с экс-"смотрящим" Запорожского региона Евгением Анисимовым по прозвищу "Анисим". Согласно сообщению прокуратуры Запорожской области, рыночная стоимость здания, которое фигурирует в деле, составляет почти шесть миллионов гривен.

"При использовании арендатором указанного имущества неоднократно нарушались условия договора, в частности по проведению независимой оценки недвижимого имущества (последняя оценка проведена в 2012 году, и в настоящее время стоимость выросла в три раза), по уплате арендной платы балансосодержателю, и других условий договора", – сообщает прокуратура.

Сейчас дело находится в производстве хозяйственного суда Запорожской области.

Напомним, что ранее в Запорожье начали выемку документов по поводу захвата бандой "Анисима" коммунального имущества.