Запорожские браконьеры наловили камбалы на 300 тысяч грн

Вчера, 16:11

Копам пришлось догонять браконьеров, которые пытались скрыться

Фото: пресс-служба полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба полиции Запорожской области

В Бердянске Запорожской области водная полиция задержала двоих мужчин за браконьерство. Как сообщает пресс-служба полиции города, было изъято 328 особей рыбы общим весом 158 кг, а ущерб, который нанесли государству незаконной ловлей – 280 тыс. грн.

Браконьерством задержанные занимались на моторной лодке "Амур" и копам пришлось преследовать их на скоростной лодке. Полиция изъяла у браконьеров и добытую рыбу, и лодку.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". 

Напомним, ранее одесские пограничники поймали браконьеров - четверо рыбаков, несмотря на нерестовый запрет, ловили рыбу в приграничном водоеме в Беляевском районе, да еще и с помощью сетей. Такие действия, по подсчетам правоохранителей, нанесли государству ущерб в 50 тысяч грн.

Также мы писали, что  27 марта, рыбоохранный патруль Киевской области обнаружил двух мужчин на Киевском водохранилище, которые незаконно ловили рыбу. Общий вес незаконно выловленной рыбы – 35 кг, нанесенный ущерб рыбному хозяйству составил 10 217 грн.
рыба, Бердянск, браконьеры, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "Запорожские браконьеры наловили камбалы на 300 тысяч грн". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото из открытых источников

Проверка воды Азовского моря: запорожские медики озвучили результаты

Вчера, 11:44

Все пробы, взятые специалистами на протяжении недели, не выявили отклонений

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области произошли десятки лесных пожаров

Вчера, 10:36

За субботу и воскресенье пожарные 55 раз отправлялись на борьбу с лесными пожарами
Загрузка...

Запорожье

Скриншот

В Бердянске заключенный получил срок за попытку организации бунта

5 Мая, 09:48

Зачинщик бунта наносил себе порезы и конфликтовал с администрацией колонии

Запорожье

Фото: архив

В Запорожской области нашли токсичную свалку

4 Мая, 03:49

В лесополосе местные жители обнаружили тысячи неутилизированных ртутных ламп
Загрузка...