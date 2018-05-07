Запорожские браконьеры наловили камбалы на 300 тысяч грн

В Бердянске Запорожской области водная полиция задержала двоих мужчин за браконьерство. Как сообщает пресс-служба полиции города, было изъято 328 особей рыбы общим весом 158 кг, а ущерб, который нанесли государству незаконной ловлей – 280 тыс. грн.

Браконьерством задержанные занимались на моторной лодке "Амур" и копам пришлось преследовать их на скоростной лодке. Полиция изъяла у браконьеров и добытую рыбу, и лодку.







Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Напомним, ранее одесские пограничники поймали браконьеров - четверо рыбаков, несмотря на нерестовый запрет, ловили рыбу в приграничном водоеме в Беляевском районе, да еще и с помощью сетей. Такие действия, по подсчетам правоохранителей, нанесли государству ущерб в 50 тысяч грн.

Также мы писали, что 27 марта, рыбоохранный патруль Киевской области обнаружил двух мужчин на Киевском водохранилище, которые незаконно ловили рыбу. Общий вес незаконно выловленной рыбы – 35 кг, нанесенный ущерб рыбному хозяйству составил 10 217 грн.