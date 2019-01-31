Запорожские депутаты отказались вернуть бесплатные завтраки в школах
Депутаты отклонили петицию о бесплатном питании для младших школьников
Депутаты Запорожского городского совета не поддержали петицию о возвращении бесплатного питания для учеников 1-4 классов, которая в рекордные сроки набрала более 800 голосов.
Петиция рассматривалась на сессии горсовета и предполагалось, что на школьные завтраки должны выделяться средства из местного бюджета, передает "ЗаБор".
В результате рассмотрения депутаты отклонили документ, за который проголосовали всего 17 народных избранников.
Причиной такого решения стало то, что средства в городском бюджете ограничены, и потому бесплатным питанием будут обеспечены только ученики льготных категорий.
Напомним, ранее мы писали о том, что на строительство удобных и теплых туалетов в сельских школах в будущем году из бюджета будет выделено 267,3 миллионов гривен.
"Наш приоритет – навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, а во всех", – заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.
Также стоит напомнить о том, как в одной из школ Чернигова был обнаружен туберкулез. Учеников школы принуждают принимать таблетки от этой опасной болезни.
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