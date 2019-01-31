Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Запорожские депутаты отказались вернуть бесплатные завтраки в школах

31 января, 16:28

Депутаты отклонили петицию о бесплатном питании для младших школьников

Запорожским школьникам не вернули бесплатные завтраки
Запорожским школьникам не вернули бесплатные завтраки. Фото: ЗаБор
Запорожские депутаты отказались вернуть бесплатные завтраки в школах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fe/e20/5c52fee20172f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fe/e20/5c52fee20172f.jpg Запорожье Депутаты отклонили петицию о бесплатном питании для младших школьников

Депутаты Запорожского городского совета не поддержали петицию о возвращении бесплатного питания для учеников 1-4 классов, которая в рекордные сроки набрала более 800 голосов.

Петиция рассматривалась на сессии горсовета и предполагалось, что на школьные завтраки должны выделяться средства из местного бюджета, передает "ЗаБор".

В результате рассмотрения депутаты отклонили документ, за который проголосовали всего 17 народных избранников.

Причиной такого решения стало то, что средства в городском бюджете ограничены, и потому бесплатным питанием будут обеспечены только ученики льготных категорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что на строительство удобных и теплых туалетов в сельских школах в будущем году из бюджета будет выделено 267,3 миллионов гривен.

"Наш приоритет – навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, а во всех", – заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Также стоит напомнить о том, как в одной из школ Чернигова был обнаружен туберкулез. Учеников школы принуждают принимать таблетки от этой опасной болезни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег школы, питание, Запорожье, депутаты, школьники, петиция, горсовет

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские депутаты отказались вернуть бесплатные завтраки в школах". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожским школьникам выдадут электронные учебники

28 января, 13:46

Учебники школьникам и учителям выдадут бесплатно

В Кропивницком отменили льготы на питание для детей бойцов

8 января, 22:32

Возмущенные жители города сегодня вышли на митинг

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов