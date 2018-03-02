Запорожские коммунальщики озвучили февральский тариф за отопление

Для квартир, где нет тепловых счетчиков, уже назвали цену из платежек

В Запорожье коммунальное предприятие "Концерн Городские тепловые сети" озвучил стоимость отопления в квартирах многоквартирных домов, которые не оборудованы тепловыми счетчиками.

По данным пресс-службы предприятия, начисление за централизованное отопление будет проводиться на основании постановления Кабинета министров.

В нем учитывается температура воздуха на улице в течение отапливаемого периода и количество дней.

Таким способом теплосети подсчитали, что в феврале стоимость отопления 1 кв. метра жилой площади составляет 33,4577 грн.

Для квартир тех домов, в которых установлены счетчики тепла, тарифы насчитываются на основании фактических показаний.

Напомним, ранее мы писали о серьезном росте долгов населения за жилищно-коммунальные услуги: в январе 2018 года они увеличились на 14% по сравнению в декабрем 2017-го.

При этом в 2017 году украинцы стали лучше платить за комуслуги, чем в 2016-м. Так, если на конец декабря 2016 г. средняя оплата по счетам составила 83%, то на конец декабря 2017 года – уже 88,1%.

Самая лучшая ситуация – с оплатой электроэнергии, причем она стабильна из года в год, долгов за "свет" практически не бывает. А вот с природным газом, которым в частных домах, прежде всего в селах, многие отапливают жилье, ситуация самая сложная — уровень оплаты по стране всего 80%. То есть каждый пятый кубометр газа используется "на шару". За остальные виды услуг – отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора – граждане рассчитываются на 94-96%.