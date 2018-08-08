Запорожские копы для поиска наркоплантаций привлекли авиацию: появились фото и видео

В Запорожской области полицейские задействовали авиацию для борьбы с наркоплантаторами. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции, руководство местной полиции обратилось к представителям компании "Мотор Сич" с просьбой о помощи в обнаружении посевов мака и конопли.







7 августа предприятие предоставило вертолет "Ми-2" для проведения осмотра сельскохозяйственных районов, где возможны посевы в труднодоступных для обнаружения местах. Также были привлечены два квардрокоптера.

В результате полицейские обнаружили три посева наркотических растений.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, как в Запорожской области полиция обнаружила село "нарколюбителей". Так, во время санкционированных обысков в селе Люцерна Вольнянского района области оперативники ликвидировали сразу две наркоплантации.

Также мы писали о том, как на Донбассе разоблачили факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн мака, стоимость которого на "черном рынке" составляет более 360 миллионов гривен.

А в Одессе задержали гражданина одной из балканских стран, который находился в розыске итальянского Интерпола за контрабанду тяжелых наркотиков. Злоумышленник скрывался от итальянских полицейских в разных странах, планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.