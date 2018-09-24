Запорожские копы изъяли четыре килограмма марихуаны и семена элитной конопли

В Акимовском районе Запорожской области копы изъяли около четырех килограммов марихуаны и семена отборных растений конопли. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, три килограмма марихуаны были обнаружены 20 сентября во время обыска в доме 40-летней женщины.

22 сентября в селе Атманай Акимовского района у 44-летнего местного жителя изъяли еще около килограмма марихуаны, а также семена отборной конопли и устройство для курения наркотика.

Все изъятое направлено на экспертизу, начаты расследования признакам статьи "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как запорожские патрульные случайно обнаружили крупную партию наркотиков, досматривая автомобиль, похожий на тот, что был угнан.

А ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. Запрещенные вещества были обнаружены во время проверки оперативной информации и досмотра работников смены, которые заступили на службу.