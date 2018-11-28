Запорожские копы начнут усиленную проверку автомобилей

Сегодня, 18:59

Полиция Запорожской области перешла на усиленный вариант несения службы

Фото: Аutonews
Фото: Аutonews

В Запорожской области полицейские перешли на усиленный режим работы в связи с введением военного положения на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В частности, на территории региона увеличится количество блокпостов и нарядов полиции. Кроме того, стражи порядка будут усиленно проверять автомобили.

В первую очередь копы будут останавливать машины с транзитными номерами, а также номерными знаками других областей Украины и еврономерами.

При этом конфискация автомобилей или другой собственности горожан для нужд государства во время военного положения не планируется.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
Запорожье, проверки, полиция, запорожская область, военное положение

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"Сегодня"

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