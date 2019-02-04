Запорожские копы нашли у организатора нарколаболатории серьезный арсенал: появились фото и видео

В Запорожской области у злоумышленника нашли два карабина, помповое ружье и пистолет

Запорожские копы нашли у организатора нарколаболатории серьезный арсенал: появились фото и видео 2019-02-04T05:25:00+02:00 Запорожье В Запорожской области у злоумышленника нашли два карабина, помповое ружье и пистолет



























В Запорожской области копы ликвидировали нарколабораторию, которую организовал житель поселка городского типа. Во время обыска у него изъяли серьезный арсенал оружия.

Как сообщили в пресс-службе полиции Нацполиции, в результате проведенного обыска у злоумышленника изъяли лабораторное оборудование (мензурки, стеклянные колбы, бутылки, емкости с веществами, электронные весы), а также электронную технику и деньги.

Кроме того, был обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов: карабин АКМ, помповое ружье, пистолет ПМР калибра 9 мм, карабин Форт-205, 4 магазина к автоматическому огнестрельному оружию, оснащенные 30 патронами каждый, 6 дымовых шашек, около 200 патронов различных калибров и другое.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам статьи "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Также решается вопрос об открытии уголовных производств по признакам статьи "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров", статьи "похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием".

Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

Кроме того, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.

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