Запорожские копы проверили кафе в центре города

В одном из кафе незаконно продавали алкоголь на разлив

Запорожские копы проверили кафе в центре города. Фото: Нацполиция

Запорожские копы проверили кафе в центре города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f6/820/5c77f68201143.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f6/820/5c77f68201143.jpg 2019-02-28T17:16:00+02:00 Запорожье В одном из кафе незаконно продавали алкоголь на разлив

В Запорожье полицейские обнаружили кафе, в котором незаконно торговали алкоголем на разлив. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, 27 февраля инспекторы проверили кафе на улице Патриотической и выяснили, что в этом заведении продавали спиртное, не имея соответствующей лицензии.

В ходе проверки 47-летняя продавщица подтвердила полицейским, что не имеет разрешительных документов на продажу алкоголя. На место вызвали следователей для дальнейшего разбирательства.

Напомним, после массового отравления шаурмой в столице, которое отправило в больницу почти 70 человек, в Харькове на рынке Барабашово был проведен масштабный рейд по проверке киосков с уличной едой.

Ранее в Одессе намеревались проверить все точки продажи уличной едына соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.

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