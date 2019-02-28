Запорожские копы проверили кафе в центре города
В одном из кафе незаконно продавали алкоголь на разлив
В Запорожье полицейские обнаружили кафе, в котором незаконно торговали алкоголем на разлив. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Как стало известно, 27 февраля инспекторы проверили кафе на улице Патриотической и выяснили, что в этом заведении продавали спиртное, не имея соответствующей лицензии.
В ходе проверки 47-летняя продавщица подтвердила полицейским, что не имеет разрешительных документов на продажу алкоголя. На место вызвали следователей для дальнейшего разбирательства.
Напомним, после массового отравления шаурмой в столице, которое отправило в больницу почти 70 человек, в Харькове на рынке Барабашово был проведен масштабный рейд по проверке киосков с уличной едой.
Ранее в Одессе намеревались проверить все точки продажи уличной едына соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.
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