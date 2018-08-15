Запорожские копы раскрыли курьезное преступление и отказались от взятки

Сегодня, 17:34

Мужчина угнал детскую коляску и предлагал полицейским деньги, чтобы его отпустили

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Заводском районе Запорожья в ночь на 15 августа произошло курьезное преступление: в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о мужчине с пустой детской коляской-велосипедом на ночной улице.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, копы оперативно нашли подозрительного человека и в ходе опроса заподозрили его в правонарушении, поскольку он путался в объяснениях своих действий.

Затем мужчина признался в краже и предложил полицейским тысячу гривен, чтобы его отпустили. В ответ копы вызвали следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, задержанный мужчина ранее уже был судим, а велосипед-коляску украл в доме по улице Перспективной. Были открыты уголовные производства по ч.2 ст.185 ("кража") и ч.1 ст.369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит задержанному, может составить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
взятка, вор, Запорожье, полиция, копы

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Источник:

"Сегодня"

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