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Запорожские копы рассказали о задержании подозреваемого в расстреле машины и покушении на убийство

Сегодня, 04:00

Полицейские задержали одного из возможных участников покушения

Запорожские копы рассказали о задержании подозреваемого в расстреле машины и покушении на убийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dc/461/5c66dc4618b81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dc/461/5c66dc4618b81.jpg Запорожье Полицейские задержали одного из возможных участников покушения

В Запорожье полицейские задержали одного из подозреваемых в покушении на убийство местного жителя, которое произошло в мае 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 14 февраля в Киеве задержали злоумышленника, которого подозревают в том, что он обстрелял автомобиль жителя Запорожья и был объявлен в розыск. Кроме того, был проведен ряд обысков и изъяты вещественные доказательства.

Напомним, в мае прошлого года в Днепровском районе Запорожья неизвестный обстрелял автомобиль Jelly, и в результате 45-летний пассажир автомобиля получил тяжелые ранения.

По факту происшествия было открыто уголовное производство. В ходе расследования был установлен круг лиц, причастных к преступлению. В настоящее время установлена ​​причастность 27-летнего жителя Днепропетровской области, участника АТО к совершению преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные напали на местного депутата – против него применили газовый баллончик и обрезок трубы. Политик оказался в больнице. Копы открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Также мы сообщали, что в Ирпене, под Киевом, расследуют покушение на убийство 56-летнего местного жителя, который является совладельцем одного из компаний-застройщиков. 

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Тег Киев, Запорожье, покушение, полиция, стрельба, расстрел, Днепропетровская область

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