Запорожские копы устроили ночную погоню за грабителями: опубликованы фото

В ночь на 3 августа в Запорожье произошло ограбление мини-пекарни, которое завершилось погоней и задержанием. Как сообщили в патрульной полиции города, заявление о преступлении поступило случайного свидетеля происшествия.

Выйдя на балкон своей квартиры, она увидела, как из пекарни выбежали неизвестные с чем-то в руках и уехали на Mersedes в сторону Набережной.

В районе кольца возле парка "Дубовая роща" патруль заметил авто, которое на требование остановки только ускорилось. Копы бросились в погоню и во время преследования заметили, как три человека выскочили из автомобиля прямо во время движения.

















Неуправляемый Mersedes врезался в бордюр, а беглецов вскоре догнали и задержали. В салоне авто нашли ноутбук и два кофейных аппарата.

"По словам владельца заведения – ноутбук и один из кофейных аппаратов принадлежат ему и были похищены из помещения пекарни", – говорится в сообщении. Сейчас копы выясняют, откуда взялся второй кофейный аппарат.

Напомним, ранее в курортном городе Кирилловка, копы задержали группу мужчин, которые по вечерам нападали на отдыхающих, избивали их и забирали все ценные вещи.

Также мы писали, что не так давно в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

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