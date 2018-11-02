Запорожские копы за сутки нашли три угнанные элитные иномарки

Сегодня, 19:29

Полицейские разыскали Porsche Cayenne, Mazda и Peugeot

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожье копы на протяжении суток отследили три элитных автомобиля, которые почти месяц находились в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. 

Отметим, что еще 12 октября в Запорожье неизвестные с подземной парковки на проспекте Соборном угнали автомобили Mazda-6 и Peugeot, а 20 октября похитили автомобиль Porsche Cayenne, который был припаркован возле дома по улице Запорожской.

На днях, в течение суток правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли автомобиль Porsche Cayenne в Днепре, автомобиль Peugeot в городе Каменском Днепропетровской области, а автомобиль Mazda-6 нашелся в Броварах Киевской области.

Все угнанные иномарки вернули законным владельцам. По всем фактам угона продолжаются расследования уголовных дел. В настоящее время разыскиваются лица, причастные к совершению преступлений.

Напомним, ранее на трассе под Запорожьем копы задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса. Оказалось, что машина была украдена у иностранца, который живет в городе Днепрорудное, и которому угонщик помогал заниматься сельским хозяйством.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.
Запорожье, угон, Porsche, Mazda

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"Сегодня"

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