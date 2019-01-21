Запорожские копы за выходные выезжали на 596 вызовов
Большая часть вызовов была связана с нарушением правил дорожного движения
За прошедшие выходные, 19 и 20 января, запорожские патрульные отработали около 600 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, с 20:00 18 января до 8:00 21 января в Запорожье копы выезжали на 596 вызовов. В том числе вынесли 200 постановлений о нарушениях Правил дорожного движения, оформили 13 ДТП и задержали 17 выпивших водителей.
Кроме того, инспекторы составили 37 админпротоколов за нарушение общественного порядка и раскрыли 19 уголовных правонарушений.
Стоит напомнить, что недавно в Вольнянском районе Запорожской области задержали мужчину, который избил коммунальщика, подрался с соседом и бросил гранату в полицейских, которые прибыли на его задержание.
Ранее мы писали, что житель Ровенской области бросил гранату под ноги молодой паре. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
А пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области. Как оказалось, две девушки и четверо парней вместе встречали в Новый год. Один из гостей принес гранату, чтобы похвастаться "игрушкой" и поставил ее на стол. Гранату захотела осмотреть 11-классница, но случайно задела чеку и произошел взрыв.
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